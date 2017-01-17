YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ahmet Poyraz basın mensuplarını misafir etti

Başkan Ahmet Poyraz basın mensuplarını misafir etti



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, bölgede çalışan basın mensuplarını ağırladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yapılması planlanan ama kar yağışı nedeniyle bir hafta sonraya ertelenen kahvaltı programında, bölgede çalışan basın mensuplarını ağırladı. Belediye binasında gerçekleşen programa yazılı ve internet medyasında bölgeden haberler veren basın emekçilerine teşekkür plaketi verildi.

Basın mensuplarının sorduğu sorular çerçevesinde güncel konulara değinen Başkan Poyraz, "Çamlık ve Hamidiye Kültür merkezleri ve yapılacağı duyurulan diğer projelerin temelleri Haziran ayında atılacak" dedi. Başkan Poyraz sohbet sırasında şunları söyledi:

"Metro çalışmalarında yer altında karşılaşılan sorunlar nedeniyle açılışında uzama oldu. 2017 yılı içinde kullanıma açılması planlanıyor. Çekmeköy'den Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidecek ikinci metro için de yeni bir ihale yapılacak. Yakın zamanda onun da çalışmaları başlayacak Devlet hastanemizin müteahhitten teslim alınış tarihi 2017 Ağustos ancak daha erken bitirilmesi sözünü aldık. Resmi açılışı yapılmasa bile devlet hastanemiz 15 Temmuz'da hasta kabulüne başlamış olacak. Doğa parkın genişletilme çalışmaları devam ediyor. Baharda spor ve piknik alanlarıyla güzel bir şehir parkı olarak vatandaşları misafir edecek."



Kapalı pazar yeri açılıyor

Gelen soruları cevaplayan Başkan Poyraz, "Belediyemize ait mülkte Pazar esnafımıza kullanım hakkı verdik. Şimdi 3 mahallemizde oluşan okul ihtiyacı nedeniyle o alanı okul arazisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik. İlkokul ve Ortaokul yapılarak küçük çocuklarımızın evlerinin yakınında eğitim almaları sağlanacak. Oradaki Pazar esnafımız da mağdur edilmiyor. Isıtması, güvenliği olan bir alanda daha iyi şartlarda pazarcılık yapmaları için çok yakın bir mesafede yeni yerlerine taşınacaklar. Vatandaşlarımızın alıştığı gibi aynı gün kurulacak ve yeni pazar yerine ilçenin belirli noktalarından servisler kaldırılarak müşterilerinin ulaşımı da sağlanacak" dedi.

(HB-AŞ-Y)



17.01.2017 15:02:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER