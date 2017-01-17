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DÜ hentbol takımı finale kaldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) bayan ve erkek hentbol takımları, 09-13 Ocak 2017 tarihlerinde oynanan ve DÜ'nün ev sahipliği yaptığı ünilig müsabakalarında her iki kategoride de ilk üç sırada yer almayı başardı. Elde edilen bu sonuçlarla DÜ hentbol takımları Türkiye yarı finallerinde yer almaya da hak kazandı.

Hentbol takımları teknik sorumlusu Murat İşçi, eleme maçlarında iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, başarıda emeği geçen tüm sporcuları tebrik etti. İşçi, "Bu yolda desteklerini esirmeyen rektörümüz Prof. Dr. Talip Gül hocamıza, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Abdullah Getiren'e teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-AKK-Y)



17.01.2017 15:15:58 TSI

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