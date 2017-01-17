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Haymana Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Göktürk'e 'hoş geldin' yemeği



Hamza Kabasakal

ANKARA (İHA) - Haymana Muhtarlar Derneği tarafından, Haymana'ya yeni atanan Kaymakam Hüseyin Göktürk'e 'hoş geldin' yemeği düzenlendi.

Yemeğe Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Muhtarlar Derneği Başkanı Abdülkadir Beşkaya ve bir çok davetli katıldı.

Yemekten önce açılış konuşması yapan Haymana Muhtarlar Derneği Başkanı Abdülkadir Beşkaya, "İnşallah el birliğiyle Haymana'mıza en iyi hizmeti sunacağız" dedi.

Haymana Kaymakamı Göktürk ise daha önceki görev yerlerinden bahsettikten sonra Haymana'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Göktürk "Haymana benim 6'ncı görev yerim, buraya Muş'tan atandım. Haymana'yı ve Haymanalıları yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum. İnşallah birlikte güzel hizmetlerde bulunacağız. Birlik ve beraberlik içinde olursak Haymana'yı daha iyi yerlere taşırız. Yavaş yavaş tanıyorum. Mahalleleri de gezeceğim. Bu organizasyon için Muhtarlar Derneğimize ve muhtarlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise Göktürk'e 'hoş geldin' diyerek başladığı konuşmasında uyum içerisinde çalışarak Haymana'ya en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını belirtti.



Yemekten sonra şehitler için mevlüt okutuldu

Yemeğin ardından Haymana Muhtarlar Derneği tarafından Merkez Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Girişte vatandaşlara gül suyu ve çikolata ikram edilen mevlite Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Haymana Muhtarlar Derneği Başkanı Abdülkadir Beşkaya katıldı.

(HK-MK-Y)



17.01.2017 15:18:29 TSI

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