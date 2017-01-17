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Taksi sahiplerinden Vali'ye anlamlı ziyaret



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İZMİR (İHA) - Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala ve dernek üyeleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Türkiye'nin içinde bulunduğu terör sıkıntısının konuşulduğu görüşmede Şehit Polis Memuru Fethi Sekin de unutulmadı.

Derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren dernek başkanı Mustafa Pala Vali Ayyıldız'a, şehit polis memuru Fethi Sekin için bastırdıkları afişleri gösterdi. İzmir'in pek çok noktasında taksilerde afişleri gördüğünü söyleyen Vali Erol Ayyıldız, afişi beğendiğini belirterek, "Bu anlamlı çalışma için sizi tebrik ediyorum. Ülkemiz teröre hiçbir zaman boyun eğmedi ve eğmeyecek. Alçaklara geçit vermeyeceğiz. Şehit polisimiz Fethi Sekin son kurşununa kadar hain teröristler ile mücadele etmiştir. Vatan aşkı ile mermilere göğsünü siper etmiştir. Böyle kahramanlar olduğu sürece bu bayrak asla yere düşmeyecektir. Bastırılan afiş son derece duygulu ve manalı. Bu tarz farkındalık oluşturacak kahramanlarımızın adlarını daima kulaklara aşina edecek uygulamalar yapmalıyız. Hem onların manevi varlığına hem de bize bıraktıkları bu kutsal vatana sahip çıkmalıyız" dedi.

Terör belasından en kısa sürece kurtulacaklarına inandığını söyleyen Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Gün birlik olma günüdür. Farklı görüşlerin farklı inançların birarada olmasıyla inanıyorum ki millet bu hainlere dur diyecektir. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanılan yaşanan elim olayda bizde şehit olan polisimiz Fethi Sekin'i bu şekilde anmak istedik.Bakın gece kulübüne saldıran ve onca masun insanı hayattan koparan cani kıskıvrak yakalandı. O ve onun gibi teröristlere bu mesaj olsun. Yıkılmadık ve asla yıkılmayacağız" dedi.

Görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Erol Ayyıldız, en yakın zamanda Taksi Sahipleri Derneği'ne iade-i ziyaret yapacağını söyledi. Başkan Mustafa Pala, ziyaretin anısına Vali Erol Ayyıldız'a plaket takdim etti.

(ÖA)



17.01.2017 15:30:07 TSI

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