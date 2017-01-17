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Deprem Müzesi'ni 2016 yılında 26 bin kişi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Deprem müzesini 2016 yılında 26 bin 121 kişi ziyaret etti.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında 2004 yılında hizmete açılan ve Adapazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin ilk deprem ve kültür müzesini ziyaretçi akınına uğruyor. Adapazarı Kavaklar Caddesi üzerinde bulunan ve 2004 yılında ziyarete açılan Deprem Müzesi Sakaryalıların deprem gerçeğini her an hatırlamalarına yardımcı oluyor. Yetkililer, Deprem Müzesi'ni Ocak ayında bin 695, Şubat'ta bin 989, Mart'ta 2 bin 994, Nisan'da 2 bin 566, Mayıs'da 3 bin 77, Haziran'da bin 350, Temmuz'da bin 343, Ağustos'da bin 654, Eylül'de bin 830, Ekim'de bin 965, Kasım'da 2 bin 608 Aralık ayında ise 3 bin 50 olmak üzere 2016 yılında toplam 26 bin 121 kişi ziyaret ettiğini, ziyaretçilerin çoğunun ise öğrenci olduğu belirtildi.

(RŞ-İÇ)



17.01.2017 15:33:10 TSI

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