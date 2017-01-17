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Fatma Şahin, engelli baba ve çocuklarına sahip çıktı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, bir barakada, soğuk havada eşi ve çocukları ile birlikte yaşam mücadelesi veren engelli babaya sahip çıktı.

Gaziantep büyükşehir belediyesi tarafından Engelli baba Orhan (41), eşi Zekiye (41), çocukları Seda (12), Zeynel (10) ve Halil (5) düzer'e sahip çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı ile Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi Eyüboğlu Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret etti. Aileye gıda yardımı başta olmak üzere, ev eşyası ve kıyafet yardımı yapan belediye yetkilileri ailenin yüzünü güldürdü.Anne Zekiye Düzer, görme engelli olduğunu, ancak engelli raporunu alamadığını aktardı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür eden Orhan Düzerde "Belediyemizin ilgisi bizleri mutlu etti. Duyarsız kalmadıkları için teşekkür ederiz. Gerçekten çok zor durumdayız. Engelli maaşımızın dışında gelirimiz yok. O da kiraya ve faturalara gidiyordu. Eşya alacak durumumuz yoktu. Yerde oturuyorduk. Şu anda belediyemiz bize desteği sağlayacağını bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuya ilişkin bilgi veren Yusuf Çelebi, yaptıkları incelemede ailenin ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi. Çelebi, "İlk etapta gıda ve giyim yardımı yaptık. Daha sonra da evinde eksik olan temel ihtiyaçların tespitini yapıp yardım yapmayı planlıyoruz. İstişareler sonrası aileye destek olacağız" dedi.

(KU-SD-Y)



17.01.2017 15:27:30 TSI

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