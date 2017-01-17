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Özfırıncı bu kez spor salonunda güldürdü



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adanalı sinema ve tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı, bir ilki gerçekleştirerek spor salonunda stand up gösterisi yaptı.

Özfırıncı yaptığı açıklamada, kendisi için farklı bir deneyim olduğini belirterek, "Spor salonunda spor yaptık. Ardından spor salonunda spor yapanlara Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip stand up gösterimi sundum. Spor yapanlarla yapmayanlar arasındaki farklılıkları komik bir dille anlatım. Çok eğlenceli çok komik bir gösteri oldu. İnsan sağlığı için gülmenin ne kadar faydalı olduğu anlattım" dedi.

Ergün Özfırıncı, bu tür farklı mekanlara gidip gösteri yaparak hem kendini tanıttığını hem de insanları tiyatro salonlarına davet ettiğini kaydetti.

(ELF-Y)



17.01.2017 15:35:48 TSI

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