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Başkan Keleş, işçilerle yemek yedi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Erguvan Sosyal Tesislerindeki yemekli toplantıda Başkan Mehmet Keleş, temizlik işçileriyle tek tek sohbet etti ve atkı takdim etti. Başkan Keleş işçilere hitaben yaptığı konuşmada ' Belediyenin en ağır yükünü sizler çekiyorsunuz. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak Düzceliler adına hakkınızı helal edin' dedi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile Erguvan Sosyal tesislerinde yemekli toplantıda buluştu. İşçilerle tek tek sohbet eden Başkan Keleş, yaptığı genel açıklamada da şu görüşlere yer verdi "Gecenin ilerlemiş saatlerinde bir çöp kamyonunun arkasında sizleri gördükçe, yaptığınız işin ne denli zor olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Belediyenin en ağır yükünü sizler çekiyorsunuz. Gücünüzün ötesinde bir gayret gösteriyorsunuz. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak Düzceliler adına hakkınızı helal edin'. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş yemek sonrasında tüm işçilere atkı hediye etti. Ardından da hatıra fotoğrafı çektirdi. Yemekli toplantıda, Müteahhit firma yetkilileri, Temizlik İşleri Müdürü Murat Gülmez, YEYPAŞ Genel Müdürü Selahattin Sert ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney de hazır bulundu.

(TT-AY)



17.01.2017 15:36:56 TSI

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