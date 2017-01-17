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Tenis kortları Nisan'da açılıyor

17 Ocak 2017 Salı, 15:34
Tenis kortları Nisan'da açılıyor
Tenis kortları Nisan'da açılıyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 28 bin metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan, yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan ve yüzde 98'i tamamlanan Tenis Kortları ve Sosyal Tesis Projesi'nin Nisan ayı sonuna kadar hizmete sunulacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesinin önemli spor yatırımlarından biri olan tenis kortunun yapımında sona yaklaşıldığını belirten Başkan Yılmaz, "6 adet tenis kortu, 100 araçlık otoparkı, sosyal tesisleri ve çevre düzenlemesiyle birlikte uluslararası turnuvalara dahi rahatlıkla ev sahipliği yapacak tenis kort projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.
Yılmaz, "2 adet açık toprak tenis kortu, 2 adet kapalı akrilik tenis kortu, 2 adet açık akrilik tenis kortu, otopark alanı, açık fitness alanı, çocuk oyun alanı, sosyal tesis binası, restoran ve kafe, dinlenme alanları, yeşil alanlar ve spor kampüsünden oluşacak projede; sosyal tesis binası, açık akrilik tenis kortu, açık toprak tenis kortu, kapalı tenis kortu, depo, çocuk oyun alanı, baskı beton imalatı tamamlanırken çevre duvarı ve kamera sistemiyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yüzde 98'i tamamlanan projeyi, Nisan ayı sonunda hizmete sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bilim Merkezi de inşa edilecek
Devam edecek yatırımlarla Karşıyaka Mahallesi'nin çehresinin de değişeceğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, "Karşıyaka'da farklı projeleri bir bir hayata geçirerek mahallemizi cazibe noktası hâline getirdik. Tenis kortun bulunduğu alanda yer alan Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı, yapılan çalışmalarla yeni bir çehre kazandı. Çevre yolunun ikinci etabı faaliyete geçene kadar bu yolumuz, şehir trafiğinin yüzde 90 oranında yükünü çekecek önemli ve alternatif bir güzergah haline geldi. Öte yandan yine Karşıyaka'ya tenis kortlarının arka tarafına Bilim Sanat Merkezi ve amatör spor kulüpleri için sahalar inşa edeceğiz. Karşıyaka Mahallesi,artık yatırımlarla adından söz ettiren bir yer olacak" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

17.01.2017 15:38:25 TSI
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