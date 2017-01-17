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Muhtarlar ve derneklerden Vali Güvençer'e ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer bir yandan kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederken bir yandan konuklarını ağırlıyor.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, mahalle muhtarlarını ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini makamında ağırladı. Vali Güvençer ilk olarak Nurlupınar Mahallesi Muhtarları Süleyman Seven, Akpınar Mahallesi Muhtarı Bişar Saknur, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin ve Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Fevzi Kayacan'ı kabul etti. Mahalle muhtarları Vali Güvençer'e mahallelerinin sorunları hakkında bilgi vererek çözümü için destek istediler. Vali Güvençer, muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken mahalle sorunlarının çözülmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Yaman ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Güvençer'e ziyarette bulundu. Başkan Yaman Vali Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulunmak ve sorunlarını aktarmak amacıyla geldiklerini belirterek, "Sayın Valimize hayırlı olsun demek istiyoruz. Kendilerinin Turgutlu'muz ve Manisa için en iyi hizmeti sunacağına inancımız tamdır. Bizlere ihtiyacı olduğunda yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.

Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aslan Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri de Vali Güvençer'i ziyaret etti. Başkan Aslan Yılmaz müteahhitler olarak, Manisa'nın ihtiyacına cevap verebilecek bir imar planı beklediklerini ve bunun için de Vali Güvençer'den destek beklediklerini söyledi.

Vali Güvençer de konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek hep birlikte sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

(AY-Y)



17.01.2017 15:42:34 TSI

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