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Büyükşehir Meclisi, Denetim Komisyonunu seçti

17 Ocak 2017 Salı, 15:41
Büyükşehir Meclisi, Denetim Komisyonunu seçti
Büyükşehir Meclisi, Denetim Komisyonunu seçti

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı toplantılarının 2'nci birleşiminde Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantılarının 2'nci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. 5 üyeden oluşan Denetim Komisyonunda dağılım, Mecliste grubu bulunan partilerin oy oranlarına göre şekillendi. Gizli oy açık sayım usulü ile yapılan seçim sonucunda AK Parti'den Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Horzum, Kadir Pala, CHP'den Nurten Karakış ve MHP'den İsmail Omrak Denetim Komisyonuda yer almaya hak kazandı.
Başkan Zolan'dan "Hayırlı olsun" mesajı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denetim Komisyonunun kanun gereği 5 kişiden oluştuğunu belirterek, "Seçilen arkadaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ve hukuk çerçevesinde görevlerini yapacaklarına inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
(SM-

17.01.2017 15:45:42 TSI
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