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Bingöl 1. dönem koordinasyon kurulu toplantısı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında 2017 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı.

Bingöl Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Köşger, Bingöl'de 2016 yılında toplam 517 projeden 283'ünün tamamlandığını söyledi. Projelerin toplam değerinin 5 milyar 535 milyon 245 bin lira olduğunu hatırlatan Köşger, "2017 yılının ilk koordinasyon toplantısını gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. 2016 yılı genel itibariyle sosyo politik ve ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı geçen bir yıl oldu. Temenni ediyoruz 2017 yılı daha iyi geçer. 2016 yılında toplam 517 proje üzerinde çalışıldı ve bu projelerin 283'ü tamamlandı. Diğer 234 projeden 112 proje devam etmektedir. 71 proje ihale aşamasında olup, diğer projelere çeşitli sebeplerden dolayı başlanılamadı. Toplamda 26 yatırımcı kuruluş ilimizde faaliyetlerini yürüttü. 2016 yılında yer alan projelerin toplam değeri 5 milyar 535 milyon 245 bin Türk lirasıdır. 2016 yılı projelerine ayrılan ödenek miktarı ise 969 milyon 436 bin 761 TL olup, dönem sonuna kadar 749 milyon 641 bin 573 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranımız geçen yıl itibariyle yüzde 77'dir. Bu projelerin sektörel dağılımı şöyle, enerji sektöründe 63 proje, ulaşım sektöründe 95 proje, eğitim sektöründe 80 proje sağlık sektöründe 18 proje ve diğerlerinde 261 proje olmak üzere toplam 5 milyar 535 milyon TL değerinde 517 proje yürütüldü. 2015 yılı ile 2016 yılının mukayesesini yapacak olursak, 2016 yılında yapılan yatırım artış oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti. Umuyoruz, diliyoruz 2017 yılında bu oran artarak devam edecek" dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından yatırımcı kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri, Bingöl'de devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Vali Yardımcısı Muhammet Fuat Türkman, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

(YA-AKK-Y)



17.01.2017 15:57:38 TSI

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