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Isparta'da esnaf 26 milyon TL kredi kullandı



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 2016 yılı mali genel kurulu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Halk Bankası Isparta Müdürü Kamil Kara, Antalya, Burdur ve Afyonkarahisar'dan gelen oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, 2016 yılının ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik olaylar nedeniyle zor bir yıl olduğunu ifade etti. Gerek yaşanan siyasi gelişmelerden gerekse ekonomik olumsuzluklardan en çok etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu vurgulayan Başkan Tural yaptığı açıklamada "Hepinizin de bildiği üzere geride bıraktığımız 2016 yılı ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik olaylar bakımından zor bir yıl oldu. Gerek yaşanan siyasi gelişmelerden gerekse ekonomik olumsuzluklardan en çok etkilenen kesim ise biz esnaf ve sanatkarlar olduk" dedi.



"Isparta'da geçen yıl 26 milyon TL kredi kullandırıldı"

Kooperatifin kredi kullandırımı ile ilgili bilgilerde veren Tural, "En üst grup olan 1'inci risk grubunda yer almakta olup, siz değerli ortaklarına 150 bin liraya kadar kredi kullandırabilmektedir. 2016 yılında kooperatifimiz kefaleti ile toplam 450 ortağa 26 milyon 301 bin lira kredi kullandırılmıştır. Yine 2016 yılının ilk ayından itibaren kullandırılmaya başlanan 30 bin liralık sıfır faizli krediye esnaf ve sanatkarlarımızın yoğun talepleri olmuştur. Hazine tarafından kooperatifimize ayrılan plasman miktarın ve ortaklarımızın talepleri karşılanmış ve 177 ortağımıza 5 milyon 226 bin lira sıfır faizli kredi kullandırılmıştır. Ayrıca kooperatifimizden kredi isteyen ortaklarımızdan dosya masrafı istihbarat, ekspertiz gibi hiçbir ücret ve kesinti yapılmamaktadır

Kooperatiflerimizin kefalet ile esnaf sanatkarlarımıza kredi kullandırılmasına ilişkin kararname gereği; kooperatifimiz kefaleti ile kullandırılan kredilere yüzde 50 oranındaki faiz indirimi uygulaması devam ediyor olup, 1 yıl vadeli kredilerde faiz oranımız yüzde 4, vadesi 1 yılı aşan kredilerde ise faiz oranımız yüzde 5'tir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle kabul edildi.



(FK-SM-Y)



17.01.2017 15:58:35 TSI

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