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Okullar Arası Yıldızlar Futsal İl Müsabakalarında birinciler belli oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Okullar Arası Yıldızlar Futsal müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Özel İbrahim Yücel Ortaokulu, kızlarda ise Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu birinci oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan, Yıldızlar Futsal (Kız-Erkek) il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar 28 Aralık 2016 - 17 Ocak tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç, İlçe Müdürleri ve Okul Müdürleri verdi.

Dereceye giren Okullar ise şöyle oldu:"Erkeklerde 1-Özel İbrahim Yücel Ortaokulu, 2-Recai Kutan Ortaokulu, 3-Atatürk Ortaokulu, 4-Necatibey Ortaokulu. Kızlarda, 1-Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu, 2- Recai Kutan Ortaokulu, 3-Orhangazi Ortaokulu, 4-Mahmut Kömürkara Ortaokulu."

(MT-SD-Y)



17.01.2017 16:06:46 TSI

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