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Yahyalı'da kadınlar sağlık taramasında geçecek



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KAYSERİ (İHA) - Yahyalı'da yeni bağlanan 29 mahallede "Erken Teşhis, Hayat Kurtarır" sloganı adı altında sağlık taraması kampanyası başlatıldı.

Yahyalı Belediyesi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Sağlık Grubu Bakanlığı iş birliği ile bayanlara yönelik yapılması planlanan sağlık taraması, ilk olarak Çubuklu Mahallesi'nde başlatıldı. Mahallede yaşayan 75 bayan, belediyenin tahsis ettiği araçlarla Kayseri Toplum Sağlığı Merkezine götürülerek Mamografi ve HPV testi yapıldı.

İlçede başlatılan sağlık taraması hakkında bilgiler veren Yahyalı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gamze Nur Koca, kendilerine destek olan Yahyalı Belediyesi'ne ve mahalle muhtarına teşekkür ederek " Katılım hakkında çekincelerimiz olmuştu ama sağ olsun Çubuklu halkı taramaya büyük ilgi gösterdi. Bugün, Mamografi ve HPV taramaları yapacağız. Bunlar kanser taramaları olarak geçiyor. Devletimizin sunduğu ücretsiz hizmetler bunlar. Biz bu aşamada "Erken Tanı, Hayat Kurtarır " felsefesi ile yola çıkıyoruz. Bir hastalığımız varsa bilelim, gerekli önlemlerimizi alalım. İnşallah kimsede bir sıkıntı yoktur. Olsa da Devletimiz ve Sağlık Sistemimiz onların yanında. Bu ilk taramamız olacak. İnşaallah Yahyalı'da bunun devamının gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk' te ilçede başlatılan sağlık taramasından dolayı İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Grup Başkanlığına ve taramaya destek veren Çubuklu Mahallesi Muhtarına teşekkür etti. Belediyenin halkın sorunlarına önem vermesi gerektiğini belirterek " Belediyelerin görevi sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, park bahçe yapmak, mezarlık işiyle uğraşmak, asfalt dökmek değildir. Eğer bir beldede insan yaşıyorsa, insanların derdi bizim derdimizdir. Güzellik adına, insanlara yardım etmek adına bizim derdimiz var. Peygamber Efendimiz (SAV), "İnsanların hayırlısı, İnsanlara faydalı olandır." buyurmuştur. İnanın, bizim tek kaygımız budur." dedi. Peygamberimizin 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bilin dediğini hatırlatan Başkan Esat Öztürk " Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilin, Meşgul olmadan, boş zamanın kıymetini bilin, İhtiyarlık gelmeden, gençliğin kıymetini bilin, Fakirlik gelmeden, zenginliğin kıymetini bilin, Hastalık gelmeden önce, sağlığın kıymetini bilin diye söylemiştir. Bunlar, bizzat Peygamber Efendimizin emridir. Ben iltifatınız için, katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ben otobüsümüz buradan boş gitmiş olsa üzülürdüm. İyi, has Necip, Kahraman bir milletiz ama birazcık hastalık konusunda ihmal bir milletiz." dedi. Açıklamasında, hanımlara sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Öztürk, mahalle halkının sağlıklı bir hayat sürmeleri için belediye olarak mahallenin yukarı kısmına fitness aletleri yerleştirdiklerini belirtti. Çubuklu Mahallesi'nin göç vermeyen, büyük bir mahalle olduğu için sağlık taramasının ilk olarak buradan başlatıldığını ifade eden Öztürk, " Allah nasip ederse, yeni bağlanan tüm mahallelerimiz de yaşayan hanım kardeşlerimizi Kayseri'de sağlık taramasından geçmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlçede bulunan eski DSİ arazisine 2 yıl içinde yeni bir hastane yapılacağını, hastane yapımı için proje çalışmasının başladığını belirten Başkan Esat Öztürk, yapılacak bu hastane ile ilçede görev yapan uzman sayısının artacağını sözlerine ekledi.

(AG-SK)



17.01.2017 16:09:03 TSI

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