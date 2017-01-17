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Büyükşehir'den taksimetre ücretleri açıklaması

17 Ocak 2017 Salı, 16:19
Büyükşehir'den taksimetre ücretleri açıklaması
Büyükşehir'den taksimetre ücretleri açıklaması
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Alper Kolukısa, alınan görüşler doğrultusunda 2016 ve 2017 taksimetre fiyat tarifelerinde indirim yapmadıklarını açıkladı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Alper Kolukısa, 2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir statüsüne geçmesinden sonra taksimetre ücretlerine hiç zam yapmadıklarını, bu kararın ilçe esnaf odaları ve şoförler odası başkanları ile alındığını açıkladı.
Göreve geldiklerinde Muğla'nın emsal iller ile taksimetre fiyatlarında fark olduğunu gördüklerini belirten Kolukısa, "İlimizde 2 bin 450 civarında taksimiz mevcut. Muğla'nın Büyükşehir statüsüne geçtiği tarihe kadar taksiciler Esnaf Odalarımızın verdiği ücretler ile çalışıyorlardı. 2014 yılında Şoförler Odaları ile yapmış olduğumuz araştırmalar ve mutabakatlar neticesinde taksi fiyatlarımızın il genelinde komşu emsal illerimize göre çok çok yüksek olduğunu gördük. Bu yüksek fiyatlar haliyle taksilerin kullanım oranının çok az olması, vatandaşın taksileri tercih etmemesine neden oluyordu. Üç yıldır esnaf odalarımızın ve şoförler odamızın büyük bir çoğunluğunun görüşü ile Ulaşım Koordinasyon Genel Kurulunda Muğla ilindeki taksimetre fiyatlarının aynı kalması yönünde oy birliği ile karar alındı. Bu yıl itibari ile komşu illerimiz ile fiyatlar hemen hemen aynı seviyeye geldi" dedi.
Fiyatlarda herhangi bir indirimin söz konusu olmadığını belirten açıklamada, "Muğla ili genelinde bulunan bütün Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanlıklarından görüş alınmak suretiyle 2017 yılında uygulanacak Taksimetre fiyatları UKOME Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 2016/10-419 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Alınan görüşlerde incelendiğinde, UKOME Kurulunun belirlemiş olduğu 2016 ve 2017 fiyat tarifelerinde herhangi bir indirim olmadığı fiyatların yapılan değerlendirme ve UKOME kurulunun aldığı karar ile aynen uygulandığı görülecektir. Marmaris Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanlığının 2016 ve 2017 için vermiş olduğu Mevcut Tarife kapsamındaki fiyatları "Açılış Ücreti: 4,00 TL, Mesafe Tarifesi: 4,50 TL" olduğu sunmuş oldukları fiyat teklifine ilişkin yazışma eklerinde mevcut olup bu fiyatlar UKOME Kurulu tarafından belirlenen fiyatlar ile birebir aynıdır" denildi.
Taksicilerin 200 lira ödedikleri ücretler ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kolukısa, "Ayrıca taksimetrelerin kalibrasyonu için alınmakta olan 200 TL ücret ne UKOME, ne de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile alakalı olmayıp, Taksimetre Muayene Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen Muayene Kuruluşlarına Taksimetrelerin Kalibrasyonu için ödenen bir ücrettir" dedi.
(BT-İK)

17.01.2017 16:24:07 TSI
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