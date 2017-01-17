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PTT'den şehit yakınları ve gazilere yüzde 30 indirim



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt PTT Baş Müdürlüğü kargo göndermelerinde şehit aileleri ve gazilere yüzde 30 indirim uygulaması başlattı.

Konu ile ilgili bilgi veren PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Dilek Bekman, ticari gönderiler hariç şehit yakınları ve gazilere kargo gönderilerinde yüzde 30 İndirim uygulanması başlatıldığını aktardı. Bekman, "Şehit aileleri ve gaziler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden aldıkları kimlik belgelerini ibraz etmeleri şartıyla bu indirimden yararlanabileceklerdir" dedi.

(MND-AKK-Y)



17.01.2017 16:31:53 TSI

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