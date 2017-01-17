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"Teröre hayır kardeşliğe evet" karma sergi yarışması düzenlenecek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Farklı ve Birlikte IV Gaziantep Kardeşlik" ve "Teröre Hayır Kardeşliğe Evet" temalı karma sergi yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilecek yarışmaya, Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerden sanatçılar katılacak. Yarışmada katılımcıların sergi katılım formunu, eser görselinin fotoğrafını en az 300 DPİ çözünürlükte olacak şekilde en geç 28 Ocak 2017 tarihine kadar farklivebirliktegaziantep@gmail.com adresine göndermeleri gerekiyor. Eserler seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra bilgilendirme yapılacak. Sanatçılar jürinin değerlendirmesiyle birlikte maillerine gelen eser kabul yazısından sonra eserlerini, 6 Şubat 2017 tarihine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Hürriyet Caddesi Eski Adliye Binası Şahinbey/Gaziantep adresine kargo yoluyla veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Sergilenmesi kabul edilen ve kargoyla gelen eserlerin kargo masrafı eser sahibine ait olduğu yarışmada, kargo ile gelen ve geri gönderilen eserlerin görebileceği her türlü hasardan ve kaybolmadan, düzenleyen kurum ve kişiler sorumlu olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Sanatçılar eserlerini 18 Şubat 2017 tarihinden itibaren aynı adresten geri alabilirler. Kargo ile gönderilecek eserler ödemeli olarak 18 Şubat 2017 tarihinden sonra eser sahibine gönderilecek. Eserlerin sergi sonunda sahiplerine gönderiminde eser sahibince daha önce kullanılan paketin tekrar kullanılıp kullanılmayacağını belirtmeleri gerekmekte" ifadeleri kullanıldı.



Görsel kriterleri

Sergi kurulu değerlendirme aşaması için; eser görselinin özellikleri; en az 300 DPI çözünürlüklü olmalı ve JPG ya da PNG formatında gönderilmelidir. 3 boyutlu eserlerde derinlik hissi veren, açılı, tercihen beyaz ya da sade bir fonda çekilmiş görselleri iletilmelidir. Her katılımcı serginin katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak isteyenler eser görselini"farklivebirliktegaziantep@gmail.com" adresinden gönderebilir, bilgi almak isteyenler ise (0342) 211 47 07 telefon numarasını arayabilirler.

Öte yandan katılımcıların eserlerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Hürriyet Caddesi Eski Adliye Binası Şahinbey /Gaziantepadresine kargo yoluyla veya elden teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

(SD-Y)



17.01.2017 16:43:01 TSI

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