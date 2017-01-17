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Dündar, Bağlarbaşı Ziraat Camii'ni gezdi

17 Ocak 2017 Salı, 16:51
Dündar, Bağlarbaşı Ziraat Camii'ni gezdi
Dündar, Bağlarbaşı Ziraat Camii'ni gezdi

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapımı devam eden Bağlarbaşı Ziraat Camii'nde incelemelerde bulunup, cami dernek yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak 40'ın üzerinde camimizde çeşitli fiziki düzenlemeler gerçekleştirdik. Yapımı devam eden Ziraat Camii'nin de, çevre düzenlemesini belediye olarak bizler yapıyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlanıp ibadete açılır" dedi.
Osmangazi'de vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilere de büyük katkı sağlıyor. Manevi değerinin yanı sıra aynı zamanda mahalle sakinleri için birer buluşma noktası olan camilerin başta çevre düzenlemesi olmak üzere ihtiyaç duyduğu pek çok konuda katkı sağladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Ziraat Camii, vatandaşlar tarafından yaptırılan ve bu bölgedeki cami ihtiyacını karşılayacak güzel bir camimiz. Daha önce de ziyaret ettiğimiz camimizin alt katı ibadete açılmış, asıl cemaatin namaz kılacağı bölümde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Bizler de çevre düzenlemesini yapıyoruz. Perde duvarlarını, perforje korkulukları belediyemiz tarafından yapılıyor" diye konuştu.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette, namaz sonrası cami dernek yöneticileri ile bir araya gelerek sohbet eden, ardından ikinci katında devam eden boya, süsleme ve mozaik kaplama çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Mustafa Dündar, "Camilerimizin ihtiyacını giderme konusunda çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu güne kadar ilçe sınırlarımızdaki 40'a yakın camimizde çeşitli iyileştirmeler yaptık. Kamulaştırmalar yaparak camilerimizin çevresini açtık. Çevre düzenlemesi ve dış cephe yenilemesi çalışmalarının dışında, ilçemizdeki tüm camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini yürütülen çalışmalarla güzelleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.
(MŞ)

17.01.2017 16:54:35 TSI
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