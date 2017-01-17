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Başkale'de değerlendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Başkale Yatılı Bölge Ortaokulunun konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, şube müdürleri Kemal Özkara, Şahin Aşan, Samet Baykuş ve Yunus Erdal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sertan Tekirdağ, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Samsa, okul müdürlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; eğitim öğretim hizmetlerindeki mevcut durum, devam eden yatırımlar, eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesinin artırılması için alınacak tedbirler, öğrencilerin başarısını artırmak için uygulanan ve uygulanacak çalışmaları ele aldı. Samsa, "Başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Önce inanmak gerekir. Başarı için ortaya konulan eylem planının üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Bu işi dert edinirsek, çözebiliriz. Bu doğrultuda siz öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Her öğretmen ve okul farklı metotlar geliştirerek eğitim kalitesini artırabilir. Eğitimin dışındaki mazeretlerin arkasına sığınmamalıyız. Esas hedef öğrenciyi iyi yetiştirmektir. Bizler insan yetiştiriyoruz ve geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi bir gelecek için ve bu ülkeye yararlı insanlar yetiştiren siz öğretmenlere sonsuz güveniyoruz" dedi.

(MSA-Y)



17.01.2017 16:53:22 TSI

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