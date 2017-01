YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokat'ta 'El Sanatları ve Yavaş Moda Günleri' düzenlenecek

TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Cevdet Can, 'Geleneksel El Sanatları ve Yavaş Moda Günleri'ni 17-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi.

Tokat'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya gelen Vali Can, halkın bilgilendirilmesi ve yöneticiler ile kamuoyu arasında iletişim bağı olması nedeniyle basın mensuplarının önemli bir görev icra ettiğini söyledi. 2017-2023 yılları arası altı yıl için yeni hedefler belirlediklerini ifade eden Vali Can, "Biz, sistematik çalışıyoruz, ezbere gitmiyoruz. Geldiğimizde sizlerle 'Tokat'ın Önsözü' diye bir mektup paylaşmış ve kitabı da Tokatlılar yazacak demiştim. Hedeflerin yer aldığı kitap da ortaya çıkıyor. Sizlerin de önerilerinize ve görüşlerinize açığız. Tokat Geleneksel El Sanatları ve Yavaş Moda Günleri, 17-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu günleri, Tokat'ı geleneksel el sanatları konusunda bir merkez olarak ortaya çıkarma noktasında verimli bir şekilde geçirmek istiyoruz. Bu konuda görüş ve önerilerinize açığız. Bir faaliyet yapılacaksa önce Tokat'ta yapılacak, Tokat merkez olacak. Ondan sonra dışarıya açılacağız. Bizim derdimiz Tokat" dedi.

Vali Cevdet Can, konuşmasının ardından günün anısına gazetecilere köstekli saat ve Prof. Dr. Mahmut Kaya'nın "Tokat Manileri" kitabını hediye etti.

