Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında gizlenmiş şekilde 476 gram kubar esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gölova ilçesi Erzincan-Tokat D-100 Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Kars istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste ekipler tarafından yapılan aramada bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette toplam 476 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
(UY-SK)
17.01.2017 17:06:06 TSI
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