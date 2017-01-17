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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da elektrik kesintisi

17 Ocak 2017 Salı, 17:13
Diyarbakır'da elektrik kesintisi

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır iline bağlı Özdemir köyü yanında bulunan yeni Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binasının fiziki bağlantısının yapılması sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Söz konusu açılamaya göre, Özdemir köyü KÖK binasında yapılacak olan çalışma nedeniyle 18 Ocak 2017 Çarşamba günü 09:00-14:00 saatleri arasında Alipınar, Fatih ve Yunus Emre mahalleleri, Sento, Göçmenler ve Şehitlik caddeleri ile Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç bulvarlarında enerji kesintisi uygulanacak.
(İHA-AKK-Y)

17.01.2017 17:17:34 TSI
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