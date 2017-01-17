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Osman Naturoğlu, son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Osman Natıroğlu (76), Bodrum'da arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra dönüşte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Natıroğlu, düzenlenen törenle SafranbolU'da toprağa verildi.

Bodrum'da geçen Pazar günü bir arkadaşının cenazesine katılan Osman Natıroğlu, Karabük'e dönmek için bindiği yolcu otobüsünün hareket etmesini beklerken kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların müdühalesine rağmen hayatını kaybetti. Yardımsever ve beyefendi kişiliğiyle Karabük camiasının siyaset ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından işadamı ve ADD Karabük Şube Başkanı Osman Natuoğlu'nun vefat haberi kentte derin üzüntüye neden oldu. Natıroğlu'nun cenazesi Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Rafet Vergili, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(YE-YE-Y)



17.01.2017 17:19:19 TSI

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