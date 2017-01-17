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Çelikhan'da cadde ve sokaklar kardan temizleniyor



(Fotoğraflı)



Kemal Altın

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Belediye Başkanlığı tarafından cadde ve ara sokaklarda kar temizliği yapıyor.

İlçe genelinde kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilenmemesi için cadde, sokak ve kaldırımlar belediye iş makineleriyle biriken karlar kamyonlara yüklenerek ilçe merkezi dışına götürülüyor. Yapılan kar temizleme çalışmasıyla ilgili konuşan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, "Rahat bir trafiğin işlenmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi ve yanı sıra yaya ve sürücülerin güvenliği için ekiplerimiz tarafından tuzlamada ve kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

(KA-SD-Y)



17.01.2017 17:18:10 TSI

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