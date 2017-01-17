YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak ayı meclis toplantısı sona erdi

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak ayı meclis toplantısı sona erdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısını 17 Ocak Salı günü yaptığı II. Birleşimle tamamladı.

Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık ederken toplantıda ilk olarak 11 Ocak'ta yapılan toplantının karar özeti okunarak kabul edildi. Toplantıda ayrıca Darende İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yazısına istinaden Büyükşehir Meclis Üyesi Durmuş Doğan'ın istifa ettiği, yerine ise Orhan Ormancı'nın getirildiği, meclis bilgisine sunuldu.

Engelliler için ortak proje

Büyükşehir Meclisi, Arapgir'de yaşayan engelli vatandaşlar için önemli bir karar aldı. Beyazay Derneği Arapgir Şubesinden eğitim alan bedensel, zihinsel, yaygın gelişimsel ve özel öğrenme güçlüğü olan engelli çocukların okula gidiş gelişlerinin bir araçla sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yazıhan'a Atlı Spor Kompleksi

Meclis toplantısında, Yazıhan ilçesinde 48 dönüm alanda Atlı Spor Kompleksi projesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılması ile ilgili madde kabul edilirken, MAŞTİ'nin doğu ve batısında yer alan toplam 150 araç kapasiteli otopark alanının, Esenlik Şirketine 5 yıllığına kiraya verilmesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

İmar maddeleri

Gündemde bulunan imar ağırlıklı diğer maddelerin bir kısmı görüşülerek karar alınırken, bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi, bir kısmı ise Şubat ayı Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.

Şubat Ayı Toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat Ayı toplantısını, 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

(BT-SD-Y)



17.01.2017 17:22:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER