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SATSO 20. Meslek grubu üyeleri sektörel eğitimde



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 20. Meslek Komitesi (Petrol ürünleri Toptan ve Perakende Ticareti) Makine Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi işbirliği ile otogaz istasyonlarında çalışan taşıt dolum personeline (pompacı) sertifikalı teknik eğitim semineri düzenledi.

Önceki süreçlerde makine mühendisleri odası tarafından düzenlenen eğitim geçtiğimiz yıl SATSO'da yapılarak Türkiye'de ilk defa bir ticaret ve sanayi odası organizasyonu ile gerçekleştirilmişti. Bu anlamda bir ilke imza atan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ilgili meslek grubu olan 20. Meslek Komitesi öncülüğünde eğitimlere devam ediyor. LPG Otogaz İstasyonları Tasıt Dolum Personeli (Pompacı) Eğitiminde, LPG'nin tanımı, özellikleri, LPG'nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması, Yanıcı ve Parlayıcı Maddelerin Genel Özellikleri ve Yangın Tedbirleri, LPG'nin Doldurulması Sırasında Topraklanması, Uçucu Organik Bileşikler, Tehlikeleri ve Korunma Yöntemleri, LPG'nin Taşınması, Dolum ve Boşaltım İşlemi Sırasında İş Güvenliği ve Malzemeleri, İlkyardım konusunda detaylı bilgiler verildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda Makine Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Eğitmeni Mustafa Mistilli tarafından verilen eğitime yaklaşık 30 kişilik bir katılım oldu.

SATSO 20. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Serkan Özçiftçi 'nin de iştirak ettiği eğitim 2 gün süreyle devam etti. Eğitimin sektörel anlamda oldukça verimli geçtiğini dile getiren Meclis Üyesi ZSerkan Özçiftçi, istasyon çalışanlarının bilinçli bir şekilde hizmet etmelerini sağlamak adına verdiği değerli bilgilerden dolayı Eğitmen Mustafa Misttili'ye ve üyelere bu imkanı sunan SATSO Yönetimine teşekkür etti.

(RŞ-RFK-Y)



17.01.2017 17:39:43 TSI

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