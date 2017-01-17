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Başkan Ergün: "Daha yapacak çok işimiz var"

17 Ocak 2017 Salı, 17:39
Başkan Ergün: "Daha yapacak çok işimiz var"
Başkan Ergün: "Daha yapacak çok işimiz var"
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün:
- "Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'in çizgisi, bizim çizgimizdir. Biz büyük bir aileyiz. Bizi izlemeye devam edin"

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi ve Kula Belediye başkanlarını makamında ağırladı.
Turgutlu Belediye Başkan Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında en başarılı 2'nci başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 6 ilçenin belediye başkanını makamında ağırlayan ve 2017 yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Ergün, elde edilen başarının gerek Belediye Başkanları, gerek Büyükşehir çalışanları, gerek de Manisalıların emeği olduğunu söyledi.
İlçe belediye başkanları adına kısa bir açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Manisa Değişiyor' sloganıyla yola çıkıp Manisa'yı bu noktalara taşıyan, Büyükşehir Yasası ile tüm altyapı çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ü son olarak Gezici Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmada elde ettiği ikincilik ve yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisini tebrik etmeye geldik. Biz bugüne kadar yapılmış olan yatırımların ne kadar öncelik gerektiren yatırımlar olduğunun farkındayız. Bundan sonraki çalışmalarında da Cengiz Ergün beyefendiye başarılar diliyoruz. Ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar ortadadır. Bizler MHP'li belediye başkanları olarak da almış oldukları ödüller ve ortaya koyduğu başarılar nedeniyle sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmeye geldik" dedi.
"Doğru işleri ortaya koyduk"
Ziyaretleri ve destekleri nedeniyle belediye başkanlarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "2009 yılında 'Manisa Değişiyor' sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda 8 yılı geride bırakırken, emin adımlarla geleceğin Manisa'sını inşa ediyor olmanın mutluluğuyla değerli hemşerilerimizin karşısındayız. Geride bıraktığımız 8 yılda Manisa'mıza kazandırdığımız eserler, yaptığımız yatırımlar ve ortaya koyduğumuz projeler, Manisa halkının takdiri ve bağımsız araştırma kuruluşlarının yaptığı araştırmalar sonucunda bizlerin ne kadar doğru işleri orta koyduğunun adeta birer ispatı olmuştur. Bildiğiniz gibi 2014 yılında değişen ve gelişen Manisa'mız, Büyükşehir Yasası ile Büyükşehir Belediyesi oldu. 350 binlik nüfusa hizmet verirken, Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla bir anda 1 milyon 400 bin vatandaşımıza hizmet vermek durumunda kaldık" diye konuştu.
Büyükşehir Yasası'nın altını doldurma görevinin kendilerine ve tüm belediye başkanlarına kaldığını hatırlatan Başkan Ergün, "2014-2015 dönemi ilçelerimizde koordinasyon merkezleri kurulması, kadro atamalarının yapılması, bina sorunlarının ortadan kaldırılması, ilçe belediyeleriyle görev yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi gibi onlarca kalemde yapılanma sürecini, vatandaşlarımıza sancısını yaşatmadan tamamladık. Turgutlu, Salihli, Selendi, Kula, Sarıgöl ve Alaşehir Belediyelerimizin değerli başkanlarıyla geride kalan yaklaşık 3 yıllık sürede uyum içerisinde çalışarak, siyasi kaygılardan uzak ve halkımıza hizmet aşkıyla hareket ederek çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tabi 17 ilçemizde yıllardır hizmete hasret kalan tüm bölgelere ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız bu güzel çalışmalar ilk olarak Hayat İçin Su Derneği tarafından Türkiye'nin en fazla altyapı yatırımı yapan belediyesi ödülüyle bizlere ödül olarak döndü. Ardından imar ve yapı derneği tarafından yapılan araştırmada bütçesinden yatırımlara en çok pay ayıran büyükşehir belediyeleri arasında 1'inci Manisa Büyükşehir Belediyesi oldu" dedi.
"Biz büyük bir aileyiz"
Son olarak da Gezici Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmada 2016 yılında 30 büyükşehir belediyesi arasında Manisalıların teveccühleriyle şahsının 2'nci sırada yer aldığını belirten Başkan Ergün, şunları söyledi; "Bu gurur hepimizin. Sadece şahsım değil, tüm başkanlarımla ve çalışanlarımızla birlikte bunu başardık. Gösterdiğimiz bu birlik ve beraberlikle hizmet aşkıyla Manisa'mıza daha yapacak çok işimiz var. Benim dileğim, Cenab-ı Allah bu güzel birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 2017 yılında da yine dev projelerle halkımızın karşısına çıkacağız. 5 ilçemize kavşak projelerinin Allah nasip ederse temellerini bu yıl içinde atmış olacağız. Uzunburun'da yapımı devam eden ve Manisa genelinin çöp sorununu tarihe gömecek olan Modern Katı Atık Bertaraf Tesislerimizin de inşallah birinci kısım açılışını yapacağız. Kısaca çok çalışacağız. Değerli Belediye Başkanı arkadaşlarımla hemşerilerimizin yüzünü güldürecek projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen belediye başkanları olarak, genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'in çizgisi, bizim çizgimizdir. Biz büyük bir aileyiz. Bizi izlemeye devam edin."
(ÖND-Y)

17.01.2017 17:43:33 TSI
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