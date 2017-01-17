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Ilıcalı; "Anayasa değişikliği ülke menfaati içindir"



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye gündemini oluşturan anayasa değişikliği oylamalarının ardndan açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirel gizli oyun ihlal edilmesi ve rejim tartışmalarıyla ilgili değerlendirme yapan Ilıcalı, "Vatandaşımızın en ufak bir tereddütü olmasın bizler ülke menfaati için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun geçen haftanın ardından 18 maddenin oylanması sonucunda Anyasa değişikliğinde 1. tur tamamlandı. Bu süreçte yaşananları değerlendiren Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen gizli oyun ihlal edildiğine yönelik eleştirilere cevaben "Ben önceki dönemde de milletvekilliği yaptım. Anayasa oylamasının nasıl yaplacağını, başkan her oylamadan önce zaten ilan ediyor. Gizli oydan kasıt, kişinin iradesini rahat bir şekilde ortaya koymasıdır. Oy kullanan vekil, isterse oyunu kabinin içerisinde kullanır, isterse de daha pratik hareket edebiliir. Yani oyunu kabinin içinde kullanması şart değil. İrade beyanında değerlendirecek olursak bir kimsenin etkisinde kalma mümkün değil. Zaten oylama sonuçlarına bakacak olursak, etki altında kalma sözkonusu olsa; birinci turda 330, ikinci turda 347, sonra 344 gibi sonuçlar çıkmazdı. Demek ki düşüncelerde değişiklik olabiliyor." dedi.

"MUHALEFET REFERANDUMDA EVET OYU ÇIKACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKIYOR"

Mecliste zaman zaman tansiyonun yükseldiği oylamalara da vurgu yapan Milletvekili Ilıcalı, ana muhalefet partisinin, Türkiye referanduma gittiği takdirde sonucun evet çıkacağına kesin gözüyle baktığını dile getirdi. Ilıcalı "Muhalefet demekki referandumu garanti görüyor. Referanduma gitmeden ne yaparsak yapalım diye düşünüyorlar, bunu anlamak mümkün değil. Millet gidecek sandığa, orada oyunu verecek. Son karar millletin olacak." şeklinde konuştu.

"YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN HANGİSİ REJİME YÖNELİK"

Anayasa değişikliği ile birlikte gündeme gelen 'rejim mi değişiyor?' sorularınada açılık getiren Ilıcalı "Bu söylemi iki şekilde değerlendirmek mümkün. Birincisi insanların kafasını karıştırmak. Bu söylemi ortaya atanların kendileride bunun bir rejim değişikliği olmadığını biliyor, bilmesi gerekiyor. İkincisi ise bu işi hiç okumamışlar anlamamışlar demekki. Eski dönem vekilliğimde de cumhurbaşkanını halkın seçmesi için anayasa değişikliği yaptık, cumhurbaşkanını halk seçiyor. Şimdi ise yürütme ile ilgili düzenleme getiriliyor. Hükümet sisteminin, yürütmenin etkinliğini artıran bir düzenleme. Altını çizerek söylüyorum, bügünki meclisten daha güçlü bir meclis olacak. Parlamentonun gücü artacak, vekillerin etkinliği artacak. Yani şuan da bir milletvekili seçildiği zaman kanun yapacak, yasamaya katkıda bulunacak, milletin sorunlarını çözecek. Artık başbakanlık sistemi olmayacak, çift başlılık ortadan kalkacak. Hangi maddenin değişmesi rejimi değiştiriyor. Milletvekili sayısının 600'e çıkması mı, seçilme yaşının 18'e düşmesi mi değiştiriyor rejimi." cümlelerine vurgu yaptı.

"TEREDDÜT EDECEK DURUM YOK, HERŞEY ÜLKE MENFAATİ İÇİN"

Türkiye'nin gücünü arttıracak anayasa değişikliğinin, ülkeyi sıkıntılı duruma düşürmeyeceğini ifade eden Ilıcalı, "Bugün ülkemizin önündeki en önemli tehdit terör tehdidi. Bizim terörle mücadelede çok etkin bir yürütme organına ihtiyacımız var. İşte bizlerde bu noktada terör örgütünü temizleyip, en kısa zamanda bu örgütlerin kökünü kazıyacak bir yürütme istiyoruz. Kalknmanın öne çıktığı, güvenliğin sonsuz olduğu, terörün ortadan kaldırıldığı bir yürütme. Bütün bunların ilacı bugünlerde yaptığımız değişikliklerdir. Bunu hazmedemeyenler vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Şunu belirtmek isterimki; yapmak istediğimiz anayasa değişikliği, terör örgütünün kökünün kazınması, yürütmenin ve yasamanın gücünün arttırılması için atılmış önemli bir adımdır. Değerli vatandaşlarımızdan MHP ve Ak Parti milletvekilleri olarak, değişikliğe hassasiyet gösterdikelerini söyleyen kişilerden daha hassas olduğumuzu, ülke menfaati için gece gündüz hizmet verdiğimizi bilmelerini istirham ediyorum." diye belirtti.

(ERZ-AT-Y)



17.01.2017 17:46:10 TSI

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