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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Sevgi Hastanesi'nden Bandırma'ya yatırım

17 Ocak 2017 Salı, 18:00
Sevgi Hastanesi'nden Bandırma'ya yatırım
Sevgi Hastanesi'nden Bandırma'ya yatırım

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Sevgi Hastanesi yöneticileri, Bandırma'ya yapmayı planladıkları yatırım öncesi Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı etti.
Özel Sevgi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan,y atırımlarına tıp merkezi ile başlayacaklarını ifade ederek, "Bandırma'nın Balıkesir genelinde özel bir yeri var. Hem nüfusu açısından hem de gelişme hızı açısından Bandırma yatırım için önemli bir merkez. Bandırma'dan hastanemize gelenlerin çok olması da bizi Bandırma'ya yatırım yapmaya yöneltti" dedi.
Başkan Dursun Mirza, "Bandırma son yıllarda yatırımcıların cazibe merkezi oldu. Her geçen gün yatırımcılar ziyarete geliyor. Biz de çevreye zarar vermeyecek her türlü yatırımı destekliyoruz" dedi.
(İA-MŞ)

17.01.2017 18:05:38 TSI
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