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Kahta Ziraat Odasından Başkanvekili Aydın'a destek



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, düzenlendiği basın açıklamasında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a destek mesajı verdi.

Kahta Ziraat Odasında düzenlenen basın açıklamasında, ülke gelişimini engellemeye çalışan grupların terör örgütü FETÖ'nün Ahmet Aydın ile bir ilişkisini olduğu yönünde iftira atarak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın yıpratılmak istenildiği vurgulandı.

Başkan Turanlı basın açıklamasında, "Kendilerine basın diyen, gazete olduğunu iddia eden, ülkemizde meydana gelen bütün olumlu gelişmelerin karşısında duran, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmesine engel olmaya çalışan zavallılar, Sayın Ahmet Aydın'a FETÖ terör örgütüyle ilişkisi oluğu iftirasını atarak Sayın Aydın'ı yıpratmaya çalışmaktadırlar.

AK Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar onurla ve gururla partinin çeşitli kademelerinde görev alan, ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde yapılan hizmetlerin altında imzası bulunan ve ilimizi başarıyla temsil eden, halen Meclis Başkanvekilliği görevini başarıyla sürdüren Sayın Ahmet Aydın'a atılan çirkin iftirayı kınıyoruz. Kahta Ziraat Odası olarak yönetimimiz ve çiftçilerimizle birlikte TBMM Başkanvekilimiz Sayın Ahmet Aydın'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

(HT-AHM)



17.01.2017 18:16:43 TSI

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