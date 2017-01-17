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Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu büyümeye devam ediyor



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu yeni bölüm ve programlarla büyürken öğrenci sayısını da artırmaya devam ediyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı, Grafik Tasarım Program, Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı'nda eğitim gören 628 öğrencisi ile eğitim- öğretim faaliyetlerine devam eden yüksekokul, Bilgisayar Teknolojisi Programına 2017-2018 akademik yılında birinci ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 100 yeni öğrenci alacak.

Krd. Ereğli Meslek Yüksekokulu'nun açılan yeni bölüm ve programlarla ve buna bağlı olarak da artan öğrenci sayısıyla büyümeye devam ettiğini ifade eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

"Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu üniversitemizde hızla büyüyen birimlerimizin başında gelmektedir. Yeni açılan bölüm ve programlarla eğitim kapasitesini artıran meslek yüksekokulumuz 2017-2018 akademik yılında Bilgisayar Teknolojileri Programına alınacak 100 yeni öğrenciyle birlikte büyümesine devam edecek. Bilgisayar teknolojilerinin çok değerli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun bilincinde olan üniversitemiz bu doğrultuda çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Bu vesileyle eğitim hayatına başlayacak olan programın Ereğli ve Zonguldak'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

(VK-OA-Y)



17.01.2017 19:08:47 TSI

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