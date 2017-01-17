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Aydınlı güreşçiler 8'de 8 yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye Okulsporları Federasyonu tarafından Uşak'ta düzenlenen Okullar Arası 13-14 Yaş Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği müsabakalarında Aydın temsilcisi Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu'ndan 8 sporcu 8 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası finallerine adını yazdırdı.



2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullararası 13-14 Yaş Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği Müsabakaları 13-14 Ocak 2017 tarihleri arası Uşak ilinde gerçekleştirildi. Uşak'ın ev sahipliği yaptığı Okullararası 13-14 Yaş Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Grup Birinciliği müsabakalarında heyecan sona erdi. Aydın'ı 8 sporcu ile temsil eden Dr. Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu, 2 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük madalyası kazandı.

Aynı zamanda Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları olan başarılı güreşçilerimiz almış oldukları derecelerle Aydın'ı gururlandırdı.



Yaklaşık 150'ye yakın sporcunun ter döktüğü şampiyona sonunda madalya kürsüsüne çıkan Aydınlı güreşçilerden Enes Aksakal 47 kiloda ve Ferhat Çağlayan 66 kiloda birincilik, Baran Bozkurt 53 kiloda, Harun Korkut 59 kiloda ikincilik, Emre Gümüş, 35 kiloda, Süleyman Seviçoğlu 38 kiloda, Enis Kalender 42 kiloda, Emre Alevoğlu 73 kiloda üçüncülük madalyalarını kazandı. Aydınlı 8 güreşçi, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Aydın'ı temsil etme hakkını elde etti.



"Hedefimiz Her Daim Şampiyonluk Yaşamak"

Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Nuri Tunç, "Çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Bunun neticesinde başarılı bir şampiyona geçirdik. Sıradaki hedefimiz Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Aydın'ı en iyi şekilde temsil ederek yeni madalyalar kazanmak. Hedefimiz her daim şampiyonluk yaşamak. Yine daha önce olduğu gibi Aydın ili olarak Milli Takıma sporcular kazandırıp Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(MB-S)



17.01.2017 22:02:19 TSI

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