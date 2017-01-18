YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağanak yağış sonrası bodrum katları su bastı

Sağanak yağış sonrası bodrum katları su bastı

- Muğla'nın Menteşe ilçesinde gün boyu yağan sağanak yağmur gece saatlerinde şiddetini arttırınca üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesindeki evlerin bodrum katlarını su bastı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Bekir Tosun

Kamera : Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'da iki gündür devam eden sağanak yağış Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesindeki apart ve evlerin alt katlarını su bastı.

Gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmur sonrası mahalle içinden geçen bir derenin taşması sonrası evlerin bodrum katlarına ve bahçeleri suyla doldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri su basan binalarda su tahliye çalışması başlattı. Değişik bölgelerde konuşlanan ekipler su pompası vasıtasıyla bodrum kat ve bahçelerdeki suyu su motorları ile tahliye ettiler.

EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

Bodrum katta ağabeyi ile birlikte kalan Üniversite öğrencisi, "Uyandığımızda evin içine su basmıştı. Kapıyı açtıktan sonra kazan dairesinde biriken sular da evin içine girdi. Yağmur yağdığında bodrum katlarda oturanların genel sorunu bu. Şu anda evin içinde kullanabileceğimiz eşyamız kalmadı. Kanepeler, yataklar hepsi zarar gördü. Birkaç gün başımızın çaresini bakarız ama sonrası için ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

MUSKİ VE İTFAİYE EKİPLERİ YAĞMUR MESAİSİ YAPTI

Muğla'yı etkisi altına alan şiddetli yağmur Menteşe ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Menteşe İlçesine Salı günü gece 23.00-24.00 arasında metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri yaşanan su baskınlarına kısa sürede müdahale etti. MUSKİ ekipleri yaşanan su baskınlarına 10 personel, 1 kepçe ve 1 kanal açma ile 3 su pompasıyla binaların bodrum kat ve kazan dairelerinde bulunan suları tahliye etti.

Muğla il genelinde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Salı gecesi saat 23.00-24.00 arasında metre kareye yaklaşık Milas'ta 43, Ortaca'da 48, Seydikemer'de 92, Ula'da 43, Yatağan'da 33, Köyceğiz'de 14, Marmaris'te 24, Menteşe'de 45, Bodrum'da 13, Fethiye'de 22 ve Kavaklıdere'de ise 26 kilogram yağış düştü.

(BT-İK)



18.01.2017 01:00:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER