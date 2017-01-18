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Kuşadası'nda su altı fotoğrafları sergisi açıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:05
Kuşadası'nda su altı fotoğrafları sergisi açıldı
Kuşadası'nda su altı fotoğrafları sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - KUFSAD'lı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan oluşan "Derin Tutku" isimli su altı fotoğraf sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galeri'sinde Kuşadalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Su altı yaşamını konu alan fotoğraflardan oluşan serginin açılışına Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.
Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyelerinden Ahmet Azbazdar, Bülent Çalımlı, Cumhur Gedikoğlu, Eser Paşa ve Rüştü Kirman'a ait su altı fotoğraflarından oluşan serginin açılış törenine çok sayıda davetli ele birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu da katıldı.
Sergi açılışında konuşan KUFSAD Başkanı Levent Köylü, KUFSAD'ın Kuşadası sanatına katkı sağlamak için çalıştığını belirterek "Bugün Kuşadalı sanatçı arkadaşlarımızın deniz altında yakaladıkları o muhteşem kareleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizler de tahmin edersiniz ki bugün burada sergilenen fotoğraflar büyük emekle çekilmiş fotoğraflardır. Bugün yanımızda olan tüm dostlarımıza ve Sayın Başkanımız Özer Kayalı'ya çok teşekkür ederim" dedi.
Köylü'nün ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise "Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde biz inadına sanata ve sanatçıya değer veren bir belediye olmaya devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz günler o kadar karanlık ki bizler sanata ve bilime kucak açarak yolumuzu aydınlatmak istiyoruz. Böylesi bir dönemde bizlere su altının ışıklı yalınlığını gösteren değerli sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.
"Derin Tutku" isimli su altı fotoğraf sergisi 22 Ocak tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.
(ZH-MB-Y)

18.01.2017 08:10:09 TSI
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