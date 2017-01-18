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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Eğitim için el ele verdiler

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:59
Eğitim için el ele verdiler
Eğitim için el ele verdiler

(Fotoğraflı)

Ahmet Ilgazlı
BALIKESİR (İHA) - Gönen'de öğrenciler el ele vererek topladıkları kıyafetleri doğuda öğrenim gören çocuklara gönderdi.
Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu öğrencileri 'Eğitim için Elele' projesi ile doğuda imkanı olmayan öğrencilere yardım eli uzattı. Rehber Öğretmen Özlem Kahraman'ın danışmanlığında öğrenciler Nilay Akgül, Buse Kozaklı ,Göknil Bulut, Azra Dicle Ören'in başlattığı proje ile topladıkları ayakkabı, oyuncak, giysi eşyaları ve montları Gönen Kızılay şubesine teslim ettiler. Toplanan malzemeler Erzurum Kilimli ilkokulu, Muş Malazgirt Mezra ilkokulu, Bitlis Güvenli ilkokulu öğrencilerine gönderildi.
(BD-

18.01.2017 09:03:38 TSI
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