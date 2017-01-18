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Kış aylarında formda kalmak mümkün

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:47
Kış aylarında formda kalmak mümkün
Kış aylarında formda kalmak mümkün

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, karbonhidrat alımının arttığı kış aylarında, dikkatli bir beslenme ile formda kalınabileceğini söyledi.
Kış mevsiminde günlerin kısa, gecelerin de uzun olması nedeniyle kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi hareketsizliği beraberinde getirdiğini, bunun da kilo alımını artırdığını belirten Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, bazı küçük değişikliklerle kilo alımının önüne geçilebileceğini ifade etti.
"Üşüme endişesi ile daha çok yemek yemeyin"
Üşümemek için daha çok gıda alınması gerektiği şeklinde yanlış bir algının olduğunu kaydeden Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, "İnsan vücudunun sıcak kalabilmesi için ürettiği yağ hücreleri, kilo alımını artırmaktadır. Kışın metabolizma hızının azalması ve harcanandan daha fazla enerji tüketimi kilo alımına yol açmaktadır. Üşüyen insanın enerjiye ve besine olan ihtiyacı artar. Özellikle kış aylarında karbonhidrattan ve yağdan zengin gıdalar yani yüksek enerjili gıdalar tüketilir. İnsan vücudu, soğuk havanın etkisiyle alınan besinleri stoklayıp yağ hücresine çevirir. Kilo alımına neden olan bu durumdan kurtulmak için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir." diye konuştu.
Kışın 6 öğün beslenmek daha sağlıklı
Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün olarak beslenilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, öğün önerileri ile ilgili şunları söyledi:
"Kış aylarında peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara et-tavuk-balık, salata, 1 dilim esmer ekmekten oluşan bir öğle yemeği sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler tüketilmelidir. Ara öğünlerde taze veya kuru meyve, süt-ayran-yoğurt, badem-ceviz tüketilerek gerekli enerji sağlıklı besinlerle ve uygun zamanda alınmalıdır. Bu beslenme tarzı sayesinde gecelerin uzun olduğu kış günlerinde akşam yemeğinden sonra tüketilen sağlıksız atıştırmalıklar da alınmamış olur."
Suyunuzu tarçın ve limon ile tatlandırabilirsiniz
Kış aylarında soğuk su tüketimi nedeniyle su alımının azaldığını belirten Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, "Vücudun su ihtiyacı ne kadar azalsa da kilo kontrolünü sağlamak amacıyla günde 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Su tüketiminde zorluk yaşayanlar, günlük olarak içecekleri suyu tarçın, karanfil veya limon ile aromalı hale getirerek tüketim kolaylığı sağlayabilir." dedi.
Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, son olarak uygun diyet programlarının, vücudu güçsüz bırakmayacağını, aksine bağışıklık sistemini güçlendireceğini sözlerine ekledi.
(SK)

18.01.2017 09:50:17 TSI
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