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Hanımlar kağıt rölyef kursu sertifikası aldı



ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde açılan Kağıt Rölyef Kursunu başarı ile tamamlayan 12 kadın sertifika aldı.

Osmanlı'dan günümüze devam eden geleneksel sanatlardan biri olan kağıt rölyef son yıllarda büyük rağbet görüyor. Puraklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi de açtığı kurs ile ilçedeki kadınlara kağıt rölyef eğitimi verdi. İki ay süren kursa katılan 12 kadın, 112 saatlik eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını aldı.

10 adet resim üzerine boyut verilerek yapıştırılan kağıtlarla ortaya çıkan kağıt rölyefi, aşama aşama hazırlanarak son şeklini alıyor. Büyük bir sabır ve emekle yapılan çalışmalar sonucu ortaya birbirinden güzel tablolar çıkıyor. Bu sanatı yaşatmak üzere açılan kursa katılan kadınlar kağıt rölyef sanatıyla uğraşmanın zevkli olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kağıt rölyef kursunun ardından Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evlerinde Alüminyum Rölyefe kursu da açıldı. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Ayyıldız Hanım Evinde; Perşembe ve Cuma günleri ise Hüma Sultan Hanım Evinde verilen kurslara kayıtlar devam ediyor.

(BC-MK-Y)



18.01.2017 09:52:18 TSI

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