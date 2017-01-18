18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bağlar'ın Sarıdalı Mahallesi'nde yol çalışması

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:08
Bağlar'ın Sarıdalı Mahallesi'nde yol çalışması
Bağlar'ın Sarıdalı Mahallesi'nde yol çalışması

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmaları kapsamında Sarıdalı Mahallesi'nin yolunu yaptı.
Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Sarıdalı Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmasının ilk etabını tamamlayarak mahallelilerin hizmetine sundu. Belediye, mahalledeki yolunun ikinci etap yapım çalışmalarını ise sürüyor. Bu arada mahallede bulunan bütün sokakların yolunu yapan belediye ekipleri, yol çalışması için 3 bin 500 yüz ton stabilize malzeme kullandı.
(İHA-AKK-Y)

18.01.2017 10:13:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB Diyarbakır'a can simidi oldu
YEREL

KOSGEB DİYARBAKIR'A CAN SİMİDİ OLDU
Diyarbakır'da bilardo müsabakaları sona erdi
YEREL

DİYARBAKIR'DA BİLARDO MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Diyarbakır'da elektrik kesintisi
YEREL

DİYARBAKIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır'da 4 polisin şehit olduğu saldırıya kınama
YEREL

DİYARBAKIR'DA 4 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KINAMA
DÜ hentbol takımı finale kaldı
YEREL

DÜ HENTBOL TAKIMI FİNALE KALDI
AK Partili kadınlardan Suriyelilere yardım
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN SURİYELİLERE YARDIM