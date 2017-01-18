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Hayvanseverlerden rehabilitasyon merkezine tam not

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:28
Hayvanseverlerden rehabilitasyon merkezine tam not
Hayvanseverlerden rehabilitasyon merkezine tam not

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediyesi, yeni yılda hizmete girecek yeni hayvan rehabilitasyon merkezi ile hayvanseverlerden tam not aldı. Bu kapsamda Yamanlar'da inşa edilen merkezi gezen hayvan dernekleri ve federasyon temsilcileri çalışmanın İzmir'e örnek olacağını belirtti.

2017'de hizmete girmesi planlanan Bayraklı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen hayvanseverler, bakımevi ve rehabilitasyon merkezine tam not verdi. Bu kapsamda Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayri Ersoy ve üyeleri ile Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Fevziye Özkan ve beraberindekiler iki grup halinde çalışmaları izledi. Bayraklı Belediyesi'nin duyarlılığından dolayı Başkan Hasan Karabağ'a teşekkür eden hayvanseverler, bu tür çalışmaların örnek teşkil edeceğini belirterek, herkesin can dostlar konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

"Can dostlarımızın yanındayız"
İlçe sokaklarında başı boş gezen, yardıma, yemeğe, suya muhtaç sokak hayvanlarının, gerek hayvanseverler gerekse Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla geliştirilen çeşitli projelerle yalnız bırakmadıklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Göreve geldiğimizden beri sokak hayvanlarına büyük önem veriyoruz. Can dostlarımız için birçok proje geliştirdik, geliştiriyoruz. Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizin inşaatı sürüyor. Kısa sürede tamamlayıp açılışını gerçekleştireceğiz. Projemiz, hayvanseverler tarafından da beğenildi. Burada can dostlarımıza daha iyi hizmet vereceğiz. Belediye olarak hayvansever vatandaşlarımızla yürüttüğümüz ortak çalışmalar çerçevesinde, yerel hayvan koruma görevlilerine eğitimler verdik. Yakın zamanda seçim sandıklarından yaptığımız kedi evlerini kendilerine teslim ettik. Sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve tedavi çalışmalarını da ayrıca sürdürüyoruz. Her zaman can dostlarımızın yanındayız. Onların ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezde neler var?
Merkezde idari bölüm, modern cihazlarla donatılmış ameliyathane ve muayene salonu, yoğun bakım ünitesi, aynı anda 60 köpeğin misafir edilebileceği ısıtmalı 30 adet padok ve 20 adet kedi kafesi, ısırma ve tırmalama yapan sokak kedi ve köpekleri için de karantina bölümü bulunuyor. Hayvan bakımevi hizmete girdiğinde yıllık ortalama 2 bin 500 can dostun tedavisi bu merkezde yapılabilecek. Bin adet sokak hayvanı ise bölgelerinden alınıp, kısırlaştırma ameliyatları gerçekleştirilebilecek. Kısırlaştırma ameliyatı sonrasında can dostlarımıza, kuduz aşısı yapılıp, çip ve kulak küpesi takılacak, iyileştiklerinde ise yönetmelik gereği alındıkları ortama yeniden geri bırakılacak.
(CA)

18.01.2017 10:32:56 TSI
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