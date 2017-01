YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Relax gayrimenkul'den eğitime tam destek

Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de faaliyet gösteren Gayri Menkul firması Relax Gayrimenkul ve Yönetim Danışmanlığı işletmecisi Seyhan Seyhan ve Broker Bülent Kumaş, TÜMEMDER, Tüm İş Sendikası Çanakkale Şubesi, Anadolu Basın Birliği ev 7 STK ile "Bu Günün Gençleri Yarının Liderleri" projesine destek vererek Eğitim seferberliği başlattılar.

Proje hakkında bilgiler veren Eğitim Konfederasyonu Başkanı Doç. Dr. Ali İlseven, "Meslek Yüksekokulunda okuyan gençlerimizin, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda ülkesine sadık, milli ruh bilincine sahip, müteşebbis olarak yetişmelerini sağlayacak en önemlisi ekonomiyi büyütecek bir proje. 2012 yılında hazırlanan, aynı zamanda marka patentinin alındığı 'Bu Günün Gençleri Yarının Liderleri' Projesi ile meslek yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra ülkesine değer katmalarını sağlamıştır. Bu zamana kadar Ülkesine, sosyal sorumluluk adına birçok proje üreten ve uygulayan Türkiye'yi baştan başa eğitim misyonu ile dört defa turlayan, Federasyonlar Birliği ve Eğitim Konfederasyonu başkanı sn. Doç. Dr. Ali İlseven, Anadolu kültürü temelinde bulunan Ahilik felsefesini yeniden canlandıracak ve 1 milyon öğrencinin yararlanmasını sağlayacak büyük bir projeyi hayata geçiriyor. Uzun yıllar süren, işletmeler ve kurumlardaki insan kaynakları konusunda yapılan fizibilite çalışmalarının ardından bu proje ile, sanayi kuruluşlarının, kapasite artırımları, verimlilik, kalifiye personel ve en önemlisi her çalışanın lider yönetici vasfı kazandırılacaktır. Kurum aidiyeti ve bilinci arttırılarak, çalışan personel kendini kurumun bir çalışanı olarak değil 'sahibi' gibi görmesiyle stratejik yönetim zafiyetleri ortadan kalkacaktır. Proje kapsamında verilecek eğitimler, Türkiye genelinde, alanlarında ihtisas sahibi 1.000 kişilik uzman eğitmen kadromuz tarafından verilecek olup, kalite yönetim sistemleri ve kişisel gelişim eğitimlerini kapsayacaktır. İşletmeler için, eğitimleri alan öğrenciler kalite yönetim sistemlerini hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan kurarak tasarruf ve verimlilik adına büyük katkı sağlayacaklarıdır. Liderlik vasıfları ve motivasyonları artan öğrenciler çalışma hayatlarında kurum aidiyeti bilinci ile 'sorun değil çözüm' üreten bireyler haline gelecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim dediği gibi, 'oturarak değil, üreterek çalışacağız.' Ülke geleceğimize yön verecek bu proje irili ufaklı tüm işletmeleri ve kurum-kuruluşları kapsamaktadır" dedi.

Relax Gayrimenkul İşletmecisi Seyhan Seyhan ve broker Bülent Kumaş, "Bu ülkenin bir değeri olarak geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim hayatlarında bizlerinde payının olması yolunda her konuda sonuna kadar desteğimiz tamdır ve her zaman olacaktır" diye konuştular.

18.01.2017 10:35:31 TSI

