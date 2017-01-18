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Futbol İl Temsilcisi Toku'dan Kulüp Başkanı Avcıoğlu'na teşekkür



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu teşekkür etti.

Toku, yaptığı yazılı açıklamada, "Hafta sonu Bozüyük 1. Nolu Çim Sahada oynanan Bölgesel Amatör Lig 12. Grup 13'üncü hafta müsabakası olan Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor, Çorluspor 1947 maçı öncesi belediyenin tüm imkanlarını kullanarak sahayı temizleyerek futbola uygun hale getirildi. Bunun yanı sıra Yeşilkent'te bulunan sentetik sahayı da temizleyerek orada bu hafta erteleme ve genç takım maçlarının oynanması sağladı. Emeği geçen başta Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve ekibine amatör futbola verdikleri hizmetlerden dolayı federasyon adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

(CKT-MET-Y)



18.01.2017 10:38:15 TSI

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