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"TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri" açıklandı



İZMİR (İHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen "TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri" organizasyonunda ödül kazananlar belirlendi.

TSYD İzmir Yönetim Kurulu ve?TSYD Genel Merkezinde İzmir'i temsil eden?yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ege Bölgesinde? 2016'daki gelişmeleri değerlendirdi. Heyetin yaptığı değerlendirme sonucunda yılın takımı Voleybol Sultanlar Ligindeki Ege temsilcisi Seramiksan, yılın spor adamı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yılın sporcuları milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, milli triatlet İpek Öztosun, yılın teknik direktörü Ferudun Dorak oldu. Tekerlekli sandalye tenisi sporcusu Büşra Ün, Ataspor kız hentbol takımının destekçisi Rıdvan Üreten ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ise jüri özel ödülüne layık bulundu.



(AG-Y)



18.01.2017 11:28:04 TSI

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