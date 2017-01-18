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İndirimli alışveriş günleri için hazırlıklar tamamlandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:25
İndirimli alışveriş günleri için hazırlıklar tamamlandı
İndirimli alışveriş günleri için hazırlıklar tamamlandı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga İndirimli Alışveriş Günleri'nin 2'ncisi 19-20-21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Alışverişin eğlence ile birleştiği etkinlikler, Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenecek.
Etkinlik alanlarında sobalar yerleştirilecek. İsteyen kestane pişirecek. Etkinlikler her gün farklı bir sokakta gerçekleşecek. Sokak etkinlikleri, hediyeler, müzik ve eğlence bir arada olacak. Sokaklara kurulan led ekranlarla firmaların tanıtımı yapılacak. İndirimli Alışveriş Günleri ile ilgili bilgi veren organizasyon komite Başkanı Erol Şener, "Esnafımız zor günler geçiriyor. Yaşanan ulusal ekonomik kriz, yerel anlamda esnafımızı zorluyor. Yaşanan terör olayları ve ekonomik krizin etkisiyle zor günler geçiren insanımızı bir nebze de olsa rahatlatmak istiyoruz. Aynı zamanda büyüyen Biga'mızın ekonomik anlamda bir cazibe merkezi olduğunu ve alışveriş için esnafımızın yeterli olanaklara sahip olduğunu çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızın da görmesini sağlamak istiyoruz. Bu yıl yaşadığımız yıkımlar nedeniyle indirimli alışveriş günlerini planladığımız tarihlerde gerçekleştiremedik. Ama yine aynı heyecana sahne olacağını düşünüyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Tüm herkesi bu etkinliklere dahil olmaya, alışverişin keyifli halini keşfetmeye, soba başında kestane yemeye davet ediyorum" dedi.
Alışveriş günleri, 19 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Açılış korteji ile başlayacak. 12:30'da Kapalı Çarşı önünde protokol açılış töreni gerçekleştirilecek. Sokak Yarışmaları, Aşk ile dans et, Karma konser ve Beat Bang konseri ile ilk gün etkinlikleri tamamlanacak. Alışveriş günleri etkinlikleri, her gün farklı caddelerde gerçekleştirilecek.
(GD)

18.01.2017 11:30:01 TSI
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