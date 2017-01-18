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Bitlis'te 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:51
Bitlis'te 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis'te 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'a bağlı Alacabük köyünde bir şahsın evinde kaçak sigara depoladığının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Kaynarca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle 17 Ocak 2017 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, tandır olarak kullanılan eklentide koliler halinde, terör örgütlerinin finansmanında kullanılan 48 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli, cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır" denildi.
(VO-MSA-Y)

18.01.2017 11:53:47 TSI
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