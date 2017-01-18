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Adıyaman Belediyesinden Adıyaman 1954 Spor'a yardım



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında, Adıyaman'ı BAL liginde temsil eden Adıyaman 1954 Spor'a nakdi yardımda bulunma kararı alındı.

Adıyaman'da amatör ve profesyonel spora ciddi destekler veren Adıyaman Belediyesi, daha önce BAL Liginde mücadele eden Adıyaman 1954 Spor ile ilde faaliyetlerini sürdüren amatör futbol takımlarına maddi destekte bulunmuştu. Bu yardımlarını 2017 yılında da sürdürmek için kolları sıvayan belediye meclisi, ilk toplantıda Adıyaman 1954 Spor Kulübüne nakdi yardımda bulunmak için karar aldı.

Adıyaman 1954 Spor'a destek olmak için bu kararı aldıklarını açıklayan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, "Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 2. Grupta elde ettiği başarılı sonuçlarla ilimizi en iyi şekilde temsil eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nün ihtiyaçlarını karşılaması için nakdi yardım yapılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

(CK-AOA-Y)



18.01.2017 12:00:02 TSI

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