YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Erin'den STK'lara ziyaret

Vali Erin'den STK'lara ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Adıyaman'a atandığı günden beri mesai kavramı gözetmeden sürekli halkla iç içe olmayı kendisine ilke edinen ve her fırsatta STK'larla bir araya gelmeye özen gösteren Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Türkiye Muhtarlar Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi, Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneği ile Yamanspor Kulübünü ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerine Türkiye Muhtarlar Derneği Adıyaman Şubesi ile başlayan Vali Abdullah Erin'i Dernek Başkanı Sait Akbaş karşıladı.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden Vali Abdullah Erin, dernek binasında Dernek Başkanı Ahmet Okutan ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gazilerin taleplerini dinleyerek not alan Vali Abdullah Erin, "Millet olarak gazilere karşı vefa borcumuz vardır. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor, bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarımızla gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından aynı bina içerisinde bulunan Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Vali Abdullah Erin'i, Dernek Başkanı Hanifi Şaşmaz ile muhtarlar karşıladı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Abdullah Erin, muhtarların taleplerini dinleyerek not aldı.

Muhtarların demokrasimizin mihenk taşını oluşturduğunu dile getiren Vali Abdullah Erin, "Muhtarlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi uç beyleridir. Muhtarlık toplumumuz için çok önemli bir gelenek olup, aynı zamanda vatandaşımızın devlete açılan ilk kapısıdır. Gerek kent merkezindeki mahallelerimizde gerekse de köylerimizde birlik ve beraberliğin sağlanmasında muhtarlarımızın çok önemli bir rolü vardır. Muhtarlarımızın ilettiği talepleri de inceleyerek imkânlarımız ölçüsünde bunları çözmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Vali Erin daha sonra Yamanspor Kulübünü ziyaret ederek, sporcu gençlerle bir araya geldi.

Güzergah üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Vali Abdullah Erin, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

(AHM)



18.01.2017 12:02:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER