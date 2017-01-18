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Yenimahalle'de kadınlara özel seminer

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:03
Yenimahalle'de kadınlara özel seminer
Yenimahalle'de kadınlara özel seminer
- Kız çocuklarına verilebilecek en güzel hediye HPV aşısı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi, Lions üçüncü bölge ve Acıbadem Ankara Hastanesi iş birliği ile Tepe Kule İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi'nde Yenimahalleli kadınlara kadın hastalıkları konusunda seminer düzenlendi.
Seminerde; Acıbadem Ankara Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rana Karayalçın rahim ağzı kanserini önlemede yardımcı olan Human Papilloma Virüsü olarak bilinen HPV aşısı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. HPV aşısının 11-12 yaş gruplarında kız ve erkek çocuklarına mutlaka uygulanması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, HPV'nın tanımı ve aşı ile önlenebilen durumlar ile ilgili detayları da paylaştı.

"HPV Virüsünün 80 çeşidinden biri erkeklerde de görülebiliyor"
Dört koruma faktörlü olan HPV türünün rahim ağzı kanseri, genital siğil gibi hastalıklara karşı önleyici etkisinin olduğunu belirten Doç. Dr. Rana Karayalçın "Kızlarımıza verebileceğimiz en güzel hediye HPV aşısıdır. Erkeklerde de görülebilen problemler için erken yaşta önlem alınmalıdır. Ancak yapılan araştırmalarda, 43 yaşına kadar aşının yarar sağladığı görülmektedir. Aşı öncesi test yaptırılmasına gerek yoktur. Önlem amaçlı bir koruma olduğu için ihmal edilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir" dedi.

"Emzirme döneminde aşı yaptırılabiliyor"
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde HPV aşısının süreçlerine de değinen Karayalçın, HPV aşısının hamilelik başlangıcı ile devam ettirilebileceğini belirterek şunları söyledi:"Anne ve bebek için bilinen bir yan etkisi bulunmayan HPV aşısı, gebelik döneminde önerilmemektedir. Ancak ilk aşılama sonrası gebe kalındıysa gebelik sonrası aşılama uygulamasına sıfırdan başlanır. Aşılama sürelerinin gebelik başlangıç sürelerine göre tekrar güncellenmesi gerekebilir. Emzirme döneminde aşılama devam edebilir" dedi.
Seminerin sonunda, güncel kadın hastalıkları hakkında merak edilen soruları da yanıtlayan Doç. Dr. Rana Karayalçın, düzgün beslenme ile önlenebilecek kadın hastalıkları konusunda ve erken menopoz dönemi ile ilgili de bilgi verdi.
(JA-AŞ-Y)

18.01.2017 12:05:45 TSI
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