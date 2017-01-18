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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal, Teneffüs Park çalışanlarıyla buluştu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:06
Başkan Uysal, Teneffüs Park çalışanlarıyla buluştu
Başkan Uysal, Teneffüs Park çalışanlarıyla buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teneffüs Parkı 2 ayda, her yaştan 114 bin 895 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde yer alan Teneffüs Park'ın çalışanları ve Falez AŞ Yönetim Kurulu üyeleriyle biraraya geldi. Teneffüs Park'ta gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, parkın kendine özgü bir ürün olduğunun altını çizdi ve "Bu haliyle Muratpaşa'mıza, Antalya'mıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi. Teneffüs Park'ın moda haline dönüşen, trend oyun parklarından çok farklı bir konsepte sahip olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Teneffüs Park'ın doğru bir park olduğundan, burada doğru bir konsepti ortaya koyduğumuzdan emindik. Ancak, kapalı alanlarda oyun makinelerinden, elektronik oyuncaklardan oluşan genel modanın dışında kaldığı için toplum tarafından kabulü noktasında, doğal olarak, endişelerimiz vardı. Ancak geldiğimiz noktada, özellikle ziyaretçi sayılarını temel aldığımızda bu konseptin yüksek bir kabul gördüğü ortadadır."
'Durağanlığı kaldırmaz'
Teneffüs Park'ın bu şekilde kabul görmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Başkan Uysal, "Ancak sunduğumuz konsept herhangi bir durağanlığı kabul etmez, kaldırmaz. İnsanları mutlu etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, onlarla birlikte buraya gelen ailelerine değer ve kıymet verdiğimizi bıkmadan, usanmadan göstereceğiz" diye konuştu.
Teneffüs Park nedir?
Muratpaşa Belediyesi'nin iştiraki şirket Falez AŞ tarafından 16 dönüm alanda hayata geçirilen Teneffüs Park, çocukların teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte şehirleşmenin neden olduğu kapalı alan tuzağı aşabileceği yeni bir konsept olarak ortaya çıktı. Açık alan oyunlarından oluşan ve her yaştan çocuğa yönelik animasyon gösterilerinin olduğu park; tırmanma, hoplama, zıplama gibi fiziksel aktiviteyi esas alıyor. Arkeoloji parkında çocuğun içindeki merak duygusunu canlı tutan Teneffüs Park, kukla atölyesi, bitki üretim tesisleri gibi alanlarıyla da çocukların yaratıcılığını, yenilikçiliğini geliştiriyor.
2 ayda 100 bin kişiden fazla ziyaretçi
5 Kasım'da açılışı gerçekleştirilen Teneffüs Park'ı 25 Aralık 2016 tarihi itibariyle 114 bin 895 kişi ziyaret etti. Teneffüs Park'ın başta Muratpaşa ve Kepez olmak üzere 367 okulda tanıtımı gerçekleştirilirken 53 okuldan 2 bin 785 öğrenci Antalya'nın yeni çocuk dünyasında gönlünce eğlendi.
(SÇ-SÇ-Y)

18.01.2017 12:10:00 TSI
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