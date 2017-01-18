Elazığ'da 200 kilogram kaçak balık yakalandı
(Fotoğraflı)
Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da uygunsuz olarak avlanan 13 kişiye idari işlem uygulanırken canlı olarak ele geçirilen 200 kilogram balık ise sulara geri bırakıldı.
Edilen bilgiye göre Elazığ İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne ruhsatsız avlanma üzerine ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları denetimlerde yaklaşık 200 kilogram balık ele geçirdi. Canlı olarak ele geçirilen balıklar suya geri bırakıldı.
Denetimler sonucu 1380 Sayılı Kanunu'na aykırı olarak avlanan, asgari boy limitlerine uymayarak avcılık yapan ve ruhsatsız avcılık yaptıkları tespit edilen 13 kişiye de idari işlem uyguladı.
(CK-AKK-Y)
18.01.2017 12:33:53 TSI
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