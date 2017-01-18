18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ'da 200 kilogram kaçak balık yakalandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:29
Elazığ'da 200 kilogram kaçak balık yakalandı
Elazığ'da 200 kilogram kaçak balık yakalandı

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da uygunsuz olarak avlanan 13 kişiye idari işlem uygulanırken canlı olarak ele geçirilen 200 kilogram balık ise sulara geri bırakıldı.
Edilen bilgiye göre Elazığ İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne ruhsatsız avlanma üzerine ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları denetimlerde yaklaşık 200 kilogram balık ele geçirdi. Canlı olarak ele geçirilen balıklar suya geri bırakıldı.
Denetimler sonucu 1380 Sayılı Kanunu'na aykırı olarak avlanan, asgari boy limitlerine uymayarak avcılık yapan ve ruhsatsız avcılık yaptıkları tespit edilen 13 kişiye de idari işlem uyguladı.
(CK-AKK-Y)

18.01.2017 12:33:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Galatasaraylı yöneticilerden Başkan Yanılmaz'a ziyaret
YEREL

GALATASARAYLI YÖNETİCİLERDEN BAŞKAN YANILMAZ'A ZİYARET
34 yaşındaki veteriner, kalp krizine yenik düştü
YEREL

34 YAŞINDAKİ VETERİNER, KALP KRİZİNE YENİK DÜŞTÜ
Okul idarecileri, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

OKUL İDARECİLERİ, VALİ ZORLUOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Başkan Yanılmaz, Akçakiraz sakinleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YANILMAZ, AKÇAKİRAZ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ